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Çavuşoğlu Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi'yle görüştü

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:28
Çavuşoğlu Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi'yle görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Tunus'a düzenlediği ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı es-Sibsi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz ile Çavuşoğlu'nun Özel Danışmanı Elçi Ali Onaner de hazır bulundu.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Tunus'la ilişkilerimiz çok iyi düzeyde seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:28
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Özel Danışmanı Elçi Ali Onaner
  3. Tunus
  4. Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi
  5. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz
  6. Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler
  7. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan

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