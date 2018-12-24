Çavuşoğlu Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi'yle görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi ile bir araya geldi.



Çavuşoğlu, Tunus'a düzenlediği ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı es-Sibsi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.



Görüşmede, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz ile Çavuşoğlu'nun Özel Danışmanı Elçi Ali Onaner de hazır bulundu.



Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirtti.



Mevlüt Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Tunus'la ilişkilerimiz çok iyi düzeyde seyrediyor." ifadelerini kullandı.