Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, "Türkiye’nin Sierra Leone’ye desteklerinin devam etmesini bekliyoruz. Sierra Leone, hem ekonomik hem de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) marjında ortak hedefleri paylaştığı Türkiye’ye desteklerini sürdürecektir." dedi.

Bakan Tunis ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

İkilinin Mayıs ayında Mekke’de İİT marjında ele aldığı konuları anımsatan Tunis, "Mekke'de görüştüğümüz konularda ilerleme kaydetmekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Türk heyetinin gösterdiği misafirperverliğe teşekkür eden Tunis, yakın gelecekte Bakan Çavuşoğlu’nu da ülkesinde ağırlamayı ümit ettiğini söyledi.

Tunis, bu sabah yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerde iki ülkenin iş birliklerini artıracak ve güçlendirecek konuların ele alındığını anlatarak, "Tarım, madencilik ve çeşitli alanlarda yatırım konusunda iş birliğine dair görüşmelerimiz kesinlikle değerli. Ekonomik iş birliğini çeşitlendirmek istiyoruz. Türkiye’den inceleme ekibini yıl sonundan önce Sierra Leone’ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşeri sermaye ve kalkınmanın geliştirilmesinin Sierra Leone hükümetince ülke ulusal gündemine alındığını kaydeden Tunis, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla eğitim ve sağlık alanlarında iş birliklerinin de güçlendirileceğini söyledi.

Tunis, teknoloji, enformasyon paylaşımı ve bilgi tabanı iş birliğinin nasıl geliştirilebileceği üzerine görüş alışverişinde de bulunduklarını dile getirdi.

Görüşmeler kapsamında imzalanan anlaşmalara yönelik Tunis, "Türkiye’nin Sierra Leone’ye desteklerinin devam etmesini bekliyoruz. Sierra Leone, hem ekonomik hem de İİT marjında ortak hedefleri paylaştığı Türkiye’ye desteklerini sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi konusunda denge oluşturulacağından dolayı memnuniyetini dile getiren Tunis, Türk Hava Yolları’nın Freetown’a uçuş başlatmasının da güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun da Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etme isteğini aktaran Tunis, ziyaretlerin, tarafların ortak çıkarlarını destekleyeceğini vurguladı.

Türkiye-Sierra Leone ekonomik ilişkilerinin çeşitlendirilebileceği alanlara ilişkin görüşleri sorulan Tunis, "Sierra Leone olarak ticaret ve yatırım ortakları arıyoruz. Birçok Türk yatırımcının Sierra Leone’ye teşvik edilmesi yönünde çalışmalarımız var." dedi.

Tunis, "Hava alanı, tarım ve güvenlik gibi konularda altyapılara yönelik yatırımlarda önceliklerimiz var. Hükümet olarak Ulusal Yatırım Kurulu oluşturduk. Kurulun başkanı Cumhurbaşkanı Bio ve Yardımcısı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Bu kurul, ülkemizdeki yatırımların ve yatırımcıların karşılaştığı zorlukları giderebilmek adına çalışmalar yürütüyor. Sierra Leone’de zorluklarla beraber fırsatlar da var." diye konuştu.

Ülkesinin Ebola salgını konusunda uluslararası topluma yaptığı çağrıların karşılık bulup bulmadığına yönelik görüşü sorulan Tunis, Sierra Leone’nin sağlık konusunda birçok zorluk yaşadığını, salgının yeniden baş göstermesi halinde daha hazırlıklı olmayı planladıklarını söyledi.

