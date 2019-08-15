Çavuşoğlu: Trump'ın sözü var Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile oluşturulacak olan güvenli bölge ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Açıklamalardan satırbaşları: Trump'ın 20 mil sözü var. Ayrıntılar geliyor...

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