Mevlüt Çavuşoğlu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi mevkidaşı görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Cubeyr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının aydınlatılması ve ikili ilişkilerin değerlendirildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Başsavcının olayla ilgili Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.