Çavuşoğlu: "(Suudi Arabistan ile ilişkiler) Kaşıkçı olayını biz ikili ilişkilerimizden bağımsız tutuyoruz ama onlar çok bağımsız tutmuyor"
14 Haziran 2019 Cuma 10:26
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:26
YORUM YAZ