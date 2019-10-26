Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Suriyeliler geri dönmeye başladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesine 30 bin kişinin geri dönmeye başladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı sonucu oluşturulan güvenli bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alman mevkidaşıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı sayesinde oluşturulan güvenli bölgeye geri dönüşlerin başladığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu geri dönüşlere ilişkin, "Birleşmiş Milletler verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı" ifadesini kullandı.

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