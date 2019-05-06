0553 313 94 23

Çavuşoğlu, Stoltenberg ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-AB ilişkileri ve Türkiye'nin S-400 alımını ele aldı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:01
Çavuşoğlu, Stoltenberg ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-AB ilişkileri ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımı konularını görüştü.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı vesilesiyle Çankaya Köşkü'nde ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşılamasının ardından başlayan görüşmeye ilişkin değerlendirmesini, Twitter'daki sosyal medya hesabında paylaştı.

Çavuşoğlu, mesajında, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le NATO-AB ilişkileri ve ülkemizin S-400 alımı dahil pek çok konuyu değerlendirdik. Londra'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın hazırlıklarını görüştük." ifadelerini kullandı.

- "NATO, Türkiye ile dayanışma içindedir"

Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf ve mesaj paylaştı.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için yeniden Ankara'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye çok değerli bir müttefiktir ve NATO, ciddi güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olan Türkiye ile dayanışma içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:01
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa Büyükşehir zabıtasından dilenci operasyonu
    1. Manisa Büyükşehir zabıtasından dilenci..
    2. Osmaniye’de 5. Off Road Festivali
    3. Adalet Bakanlığı CTE mübaşir, zabit..
    4. Geleceğin ormancıları, yangın..
    5. Şehit Ali Çeker Hatay’da son..
    6. Döviz kurları
    7. Alaplı’da istinat duvarı çöktü,..
    8. Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi evine..
    9. Şanlıurfa’da öğrencilere sinema..
    10. Battalgazi’de trafik haftası kutlandı
    11. Çınar’dan Yeşilyurt Belediyespor..
    12. Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: 2..
    13. Yalova Armutlu sahillerinde bahar..
    14. YSK'da karar oturumu başladı! İşte..
    15. Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
    16. Astımınızla sağlıklı yaşayabilirsiniz
    17. Ukrayna Başkanı Zelenskiy, yönettiği..
    18. Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Erenler Belediyesi meclisi toplandı
    20. Güç kaynaklarında akü sorunu
    21. Emeğin sergisi
    22. KMÜ’de halk oyunları gösterisi
    23. Çavuşoğlu, Stoltenberg ile bir araya..
    24. Aranan 34 kişi yakalandı
    25. Ramazan’da yeterli ve dengeli beslenme..
    26. GAÜN Oğuzeli MYO’dan ÇİMKO’ya teknik..
    27. Polis tarafından aranan 34 kişi..
    28. Kan donduran olay! Kafasını kesip..
    29. Seçer’den bürokratlara ‘siyaset..
    30. Kalp krizi geçirmişti! Casillas..
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz