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Çavuşoğlu flaş açıklama: Sadece Venezuela ile değil...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz" dedi

22 Eylül 2018 Cumartesi 01:29
Çavuşoğlu flaş açıklama: Sadece Venezuela ile değil...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. ABD yönetimi doları bir saldırı aracı olarak kullandığı için diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır. Türkiye de kısa zaman önce hedef oldu ancak çok güçlü durdu ve ekonomiyi daha istikrarlı kılmak için gerekli tüm ekonomik tedbirleri aldı" dedi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 01:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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