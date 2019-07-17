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Bakan Çavuşoğlu, İİT toplantısında Riyad el-Maliki ile bir araya geldi

İİT'nin Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katılmak üzere Cidde'de bulunan Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki görüştü.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:51
Bakan Çavuşoğlu, İİT toplantısında Riyad el-Maliki ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyindeki Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katılmak üzere Cidde'de bulunan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki görüştü.

"Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olacağız"

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Riyad Maliki'yle İsrail'in Kudüs'e yönelik artan saldırgan tutumunu görüştük. Filistin Devleti'nin ve Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olacağız." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:51
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki
  3. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
  4. Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı
  5. Riyad el-Maliki

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