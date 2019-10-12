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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resti çekti: Tecrit edilmekten korkmuyoruz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Türkiye tecrit edilmekten korkmuyor mu?" sorusuna, "Türkiye neden tecrit edilmekten korksun? Teröre karşı koyuyoruz, terör hepimizin ortak düşmanıdır" cevabını verdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resti çekti: Tecrit edilmekten korkmuyoruz!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi' konulu konferansa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin İstanbul ziyaretini iptal etmesini Sputnik'e değerlendiren Çavuşoğlu, "Ülkelerden birinin Meclis Başkanı’nın aldığı karar hakkında yorumda bulunmak istemem" dedi.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Muhtemelen bunun için bir takım nedenleri vardı. Fakat bu konferansa (Rus parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in katılmasından mutluluk duyuyoruz. Terörle mücadele konulu konferans çok önemli. Parlamentolar, sadece yasa çıkarma alanında değil, aynı zamanda parlamenter diplomasi alanında da önemli rol almalıdır."

Rusya, İran, Avrupa ve Arap ülkeleri Türkiye’nin Suriye’deki harekatına karşı çıktı. Türkiye tecrit edilmekten korkmuyor mu?

Türkiye neden tecrit edilmekten korksun? Biz teröre karşı koyuyoruz, terör ise hepimizin ortak düşmanıdır. Rusya’nın harekata karşı olduğunu sanmıyorum, Rusya’yı rahatsız eden, ülkenin toprak bütünlüğü ve birlik beraberliği gibi bazı hassas noktalar var. Biz de bu konuda rahatsızız. Türkiye, Rusya ve İran’ın tüm ortak açıklamalarına bakılacak olursa biz buna (ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gerekliliğine) vurgu yapmıştık.

Ülkeyi bölmenin peşinde

Terör örgütü ise (YPG) ayrılıkçı bir gündemle ülkeyi bölmenin peşinde. Biz bunun da önüne geçmeye çalışacağız. Biz (diğer ülkelerle), Rusya ile birlikte terörle mücadele ediyoruz. Bu nedenle Rusya bizi Birleşmiş Milletler’de (BM) destekledi. Eğer bazı ülkelerin bizim terörle mücadelemiz ile ilgili çifte standartları varsa, bu onların kendi sorunudur. Biz tecrit edilmekten korkmuyoruz, zira biz terörle mücadeleyi hedeflediğimiz için doğru bizim tarafımızda.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:43
  1. İstanbul
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Suriye Milli Ordusu
  5. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  6. Mevlüt Çavuşoğlu

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