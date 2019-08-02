Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşını tebrik etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanlığına getirilen Antonio Rivas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanlığına getirilen Antonio Rivas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Rivas ile görüştü. Görüşmenin tebrik amaçlı olduğu bildirildi.

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