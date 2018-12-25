Bakan Çavuşoğlu Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.25 Aralık 2018 Salı 23:11
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile telefonda görüştü.
Yeni yıl tebriği için Çavuşoğlu'nu arayan Bakan Kamilov, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ı da yeni yıla girmeden arayarak tebrik etmek istediğini aktardı.
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