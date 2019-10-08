Çavuşoğlu operasyon öncesi paylaştı! Büyük beğeni aldı
Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılacak operasyon öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.08 Ekim 2019 Salı 14:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı ile dikkat çekti. Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü Suriye harekatı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaştığı bu askeri üniformalı fotoğraf, mehmetçiğe moral kaynağı oldu. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına Çavuşoğlu, "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" notunu düştü.
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