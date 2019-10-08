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Çavuşoğlu operasyon öncesi paylaştı! Büyük beğeni aldı

Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılacak operasyon öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

08 Ekim 2019 Salı 14:23
Çavuşoğlu operasyon öncesi paylaştı! Büyük beğeni aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı ile dikkat çekti. Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü Suriye harekatı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaştığı bu askeri üniformalı fotoğraf, mehmetçiğe moral kaynağı oldu. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına Çavuşoğlu, "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" notunu düştü.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:23
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • SuperSuper6 dk önce
    Seviyoruz seni bakanim
  • MuhabirMuhabir21 dk önce
    Nede olsa ÇAVUŞOĞLU der ! saygılar.
  • M Emin õzenM Emin õzen25 dk önce
    Su An yasim70 lûtfen Beni asker edermisiniz
  • HuseyinHuseyin30 dk önce
    Allahina kurban. Emrinizi bekleyen milyonlar var. Allah yar ve yardimcimiz olsun.

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