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Çavuşoğlu Nobel ödüllü Murad'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2018 yılında ​Nobel Barış Ödülünü alan Nadia ​Murad ile bir araya geldi

16 Aralık 2018 Pazar 19:03
Çavuşoğlu Nobel ödüllü Murad'ı kabul etti

DOHA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2018 yılında ​Nobel Barış Ödülünü kazanan Nadia ​Murad'ı kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da 2018 yılında ​Nobel Barış Ödüllü Nadia ​Murad ile bir araya geldi.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan da paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "2018 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Ezidi aktivist Nadia Murad ile Ezidilerin durumunu ele aldık. PKK/PYD/YPG, Ezidiler, Süryaniler ve Kürtler dahil Irak ve Suriye'de herkese zulmetmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu çerçevesindeki temas ve programları tamamlamasının ardından Katar'dan ayrıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:03
  1. ​Nobel Barış Ödülü
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Nadia ​Murad

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