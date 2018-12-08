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Çavuşoğlu nikah şahidi oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy ile NTV Antalya Temsilcisi Sibel Atasoy'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:34
Çavuşoğlu nikah şahidi oldu

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy ile NTV'nin Antalya Temsilcisi Sibel Atasoy'un düğün töreninde nikah şahidi oldu.

Kundu oteller bölgesinde gerçekleştirilen düğün törenine Bakan Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve gazeteciler katıldı.

Karaloğlu ve Yeni ile birlikte nikah şahitliği yapan Bakan Çavuşoğlu, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Evlilik cüzdanını geline teslim eden Çavuşoğlu, hem gelin hem de damat tarafı olduğunu belirterek, "Sibel, uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, güvendiğimiz bir arkadaşımız. Avni beyi de güvendiğimiz, sevdiğimiz için bakanlığımızın temsilcisi olarak görevlendirdik. Görevini de başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ailemiz genişliyor." dedi.

Çiftin nikahını kıyan Türel de uzun yıllardır nikah kıydığını ve gelinlerin yüzde 99'unun damadın ayağına bastığını söyledi. Türel, "Güzellikleri paylaşarak artırmak, zorlukları aşarak mutluluğa dönüştürmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:34
  1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  2. nikah
  3. Sibel Atasoy

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