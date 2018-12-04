Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 1. Oturumu'na katıldı.04 Aralık 2018 Salı 18:59
NATO üyesi 29 ülkenin Dışişleri Bakanları, Rusya gündemi ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi.
Türkiye’yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanları Toplantısı 1. Oturumu'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.
İki gün sürecek toplantıda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Azak Denizi'ndeki gerginlik, Afganistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik tehditleri, Batı Balkanlar gibi konular ele alınacak.
YORUM YAZ