0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Çavuşoğlu-Muhriddin ortak basın toplantısı

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin:- "Türkiye ile uzun vadeli ortaklığın genişletilmesi hedefi, ülkemizin yeni dış politika hedeflerindendir"- "Dünya siyaseti, ekonomisi ve kültüründe belirgin rolü olan Türkiye'yi, Tacikistan'ın uluslararası alanda önemli bir ortağı olarak addediyoruz"- "Biz, Türkiye ile dostluk ilişkilerinin parlak geleceğine ve verimli iş birliğine inanıyoruz. Bunun sürekliliği için gayret göstereceğiz"

22 Nisan 2019 Pazartesi 21:09
Çavuşoğlu-Muhriddin ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, "Türkiye ile uzun vadeli ortaklığın genişletilmesi hedefi, Tacikistan'ın yeni dış politika hedeflerindendir." dedi.

Tacik Bakan Muhriddin ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin gösterdiği misafirperverlik için mevkidaşı Çavuşoğlu'na teşekkür eden Muhriddin, ikili görüşmede çok yönlü ilişkileri geliştirme perspektifini değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Muhriddin, görüşmede tarafların, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla iş birliğine ilişkin atılacak ortak adımların öneminden bahsettiğini belirterek, "Memnuniyetle iki dost ve kardeş ülke arasındaki iş birliğinin istikrarlı bir süreç kazandığı vurgulanabilir." ifadesini kullandı.

"Karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin daha da geliştirilmesi, Türkiye ile uzun vadeli ortaklığın genişletilmesi, Tacikistan'ın öncelikli dış siyasetlerindendir. Bu, ülkemizin yeni dış politika hedeflerindendir." diyen Muhriddin, bu kapsamda, ülke liderlerinin ziyaretlerinin artırılmasının desteklendiğini dile getirdi. Muhriddin, ekonomi, ticaret ve yatırım gibi alanlarda ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaret hacmine de değinen Muhriddin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Tacikistan'ın önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam etmektedir. Taraflar, ülke başkanlarının mutabakatları doğrultusunda iki ülke arasındaki ticari hacmini 1 milyar ABD dolarına çıkarmak için gerekli adımları atıyor.

Bizim şu anda bazı yol problemlerimiz var. Bunları çözersek sanırım Türkiye en ön planda gelecek ve bizim ikili ilişkilerimiz daha da artacak. Bunun için de büyük potansiyelimiz var. Türkiye'den Tacikistan'a daha çok sermaye gelmesi ve belirli yönlerde ortak çalışma hedefini koyduk. Türkiye'nin zengin tecrübesini örnek alarak istiyoruz ki Türkiye sermayelerini tarım, turizm, tıp ve diğer alanlara da yönlendirsin."

Türkiye'nin dünyanın teknoloji, tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde önde geldiğini, çok zengin tecrübe ve ileri teknolojiye sahip olduğunu belirten Muhriddin, "İnanıyorum ki el ele vererek, iş birliğinde hedeflerimize ulaşacağız ve bu da ekonomik iş birliğimize daha da katkı sağlayacak." diye konuştu.

- "Türkiye'yi, Tacikistan'ın önemli bir ortağı olarak addediyoruz"

Bakan Muhriddin, iki ülke hükümetlerinin ortaya konulan stratejik hedeflerin uygulanması için Türk sermayecilerin cezbedilmesi ve altyapı projelerinin uygulanmasına yönelik iş birliğinden yana olduğunu söyledi.

Muhriddin, "Dünya siyaseti, ekonomisi ve kültüründe belirgin rolü bulunan Türkiye'yi, Tacikistan'ın uluslararası alanda önemli bir ortağı olarak addediyoruz. Biz, Türkiye ile dostluk ilişkilerinin parlak geleceği ve verimli iş birliğine inanıyoruz. Bunun sürekliliği için gayret göstereceğiz." dedi.

Toplantı kapsamında, iki ülke arasında "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Anlaşmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 21:09
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu
  3. Sirojiddin Muhriddin
  4. Tacikistan
  5. Tacikistan Dışişleri Bakanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mali'de yeni başbakan atandı
    1. Mali'de yeni başbakan atandı
    2. Bariyerleri aşıp Irlamaz Çayı’na uçtu:..
    3. Dışişleri Bakanlığı: "Suriye’de..
    4. Sinop'ta ev yangını: 3 ölü
    5. Sağlık Bakanlığı alımları son dakika..
    6. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 -..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. Çavuşoğlu-Muhriddin ortak basın..
    9. Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor..
    10. Kırgızistan'da Türk film haftasının..
    11. Suriye'de alıkonulanların eş zamanlı..
    12. Ankara Valisi Şahin’den 23 Nisan mesajı
    13. Erzurum’da kar yağışı kent merkezini..
    14. Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
    15. Ankara’da “Arşivlerimizin Gelişimi,..
    16. Özel Güvenlik sınav sonuçları son..
    17. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    18. Cezayir'de Cumhurbaşkanlığının..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    20. Çavuşoğlu-Muhriddin ortak basın..
    21. Galatasaraylı minik sporculardan örnek..
    22. Bu da mı organize? Şehit dayısı:..
    23. Karaca vuran kaçak avcılara ceza yağdı
    24. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    25. Nijerya'da kızamık salgını: 17 ölü
    26. Venezuela’da elektrik krizi sürüyor
    27. ABD'nin kararı sonrası Suudi..
    28. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    29. Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor..
    30. Kasımpaşa’dan kınama
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Parti kuracağı iddia ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama
    Parti kuracağı iddia ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!