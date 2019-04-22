Çavuşoğlu-Muhriddin ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu yıl içinde Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) Tacikistan ziyaretinin gerçekleşmesi için hazırlıkları bugün de yaptık. Tarih konusunda her iki tarafa uygun bir zamanda Cumhurbaşkanımız bu ziyareti gerçekleştirmek istiyor." dedi.



Çavuşoğlu ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, kardeş ülke Tacikistan'ın Dışişleri Bakanı Muhriddin'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu ülkeyle ilişkileri her alanda geliştirmek için mevkidaşı ile gayret sarf ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin takdire şayan olduğuna dikkati çekerek, terör örgütü FETÖ konusunda Tacikistan'ın Türkiye'ye verdiği destek için mevkidaşına teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ okullarıyla ilgili alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bazı şahıslarla ilgili adımları da birlikte atıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Tacikistan'ın güvenlikle ilgili hassasiyetlerini her zaman desteklediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, bu konuda iki ülkenin içişleri bakanlıkları, istihbaratları ve diğer kurumları arasındaki iş birliğini devam ettireceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesine ulaştığına işaret ederek, bu rakamın bir milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

İlerleyen süreçte Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın yapılacağı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Bu yıl içinde Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin gerçekleşmesi için hazırlıkları bugün de yaptık. Tarih konusunda her iki tarafa uygun bir zamanda Cumhurbaşkanımız bu ziyareti gerçekleştirmek istiyor." ifadesini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yatırımların artırılması için yapılacak çalışmaların da ele alındığını belirtti.

- "Tacikistan'ın Türkiye Maarif Vakfına desteğini bekliyoruz"

Çavuşoğlu, iki ülke arasında eğitim ve kültür alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Önümüzdeki süreçte eğitim alanında iş birliği anlaşmasını imzalayacağız. Bu, hem Yunus Emre Kültür Merkezinin Tacikistan'da açılmasına vesile olacak ve de Türkiye'de Tacik Kültür Merkezinin açılmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yetkililerinin kısa süre önce Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "(TMV) Mayıs ayında Tacikistan'ı ziyaret edecek. Tacikistan'ın, FETÖ'den devraldığı okullara öğretmen desteği dahil yeni okulların açılması gibi alanlarda Türkiye Maarif Vakfına desteklerini özellikle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, iki ülkenin savunma sanayisi alanındaki iş birliğini de geliştirmesi gerektiğini belirterek, askeri çerçeve anlaşmasının imzalanması için müzakereleri sürdürdüklerini dile getirdi.

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