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Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1)- "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz"- "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"- "Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye krizine çözüm çabalarına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz." dedi.

Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırıları ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Rus muhatabından saldırıların durdurulmasını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki mesajını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletmesini Lavrov'dan istediğini aktaran Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi sürece odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Rejimin saldırılarının doğrudan sivilleri hedeflediğini, burada radikallerin bulunduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Çavuşoğlu, doğru olsa bile sivillerin bulunduğu yerlere yapılan saldırıların insani olmadığının altını çizdi. Çavuşoğlu, Lavrov'un Rusya Savunma Bakanı ile görüşeceğini ve mesajları ileteceğini söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, Lavrov ile Suriye'deki siyasi sürecin bir parçası olan Anayasa Komisyonu oluşturulması konusunu da ele aldıkları bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Sivil toplum listesinden 6 isim üzerinde anlaşmazlık vardı. BM ve Türkiye olarak biz bunların sivil toplumu temsil etmediğini söylemiştik. Sonuçta 4+2 formülü üzerinde bir mutabakat sağlandı. Şimdi komisyonun iç tüzüğü, çalışma metotlarıyla ilgili zaten daha önce Cenevre'de büyük ölçüde mutabakat sağlanmıştı. O detaylar görüşülüyor. Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz."

- "ABD'nin yeni önerileri tatmin edici değil"

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretine ilişkin Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Jeffrey'nin yeni öneriler getireceğini kendisine söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, "ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bunu açıkça söylememiz lazım. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bir oyalamanın olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bir an önce güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim sabrımız kalmadı." diye konuştu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
  1. Colindres
  2. Çavuşoğlu
  3. Nikaragua
  4. türkiye

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