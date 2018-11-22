THY- Noukşot
0553 313 94 23

Çavuşoğlu-Mogherini-Hahn ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1)- "(AB süreci) Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur"- "Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha somut destek bekliyoruz"

22 Kasım 2018 Perşembe 12:09
Çavuşoğlu-Mogherini-Hahn ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur." dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı" vesilesiyle Ankara'da bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının birinci oturumunun tamamlandığını, çalışma yemeğinde de bölgesel konuları değerlendireceklerini belirten Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantılarının iki amacı var. Birincisi AB ile ilişkilerimizin her boyutunu birlikte değerlendirmek, ikincisi ise bölgesel konularda, güvenlik ve dış politikalarımızda görüş alışverişinde bulunmaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak tam üyeliği hedeflediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ortaya çıkarılan siyasi engellerin AB'nin büyümesine, refahına ve siyasi istikrarına engel getirdiğini belirtti.

Hem Türkiye'nin, hem de AB ülkelerinin geçen yıllarda terör saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, yabancı terörist savaşçılar konusunda ve bölgedeki terörü besleyen unsurlar dahil her alanda AB ile yakın iş birliği içinde olunmasının her iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha somut destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:09
  1. AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn
  2. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görüşme bitti! İnce: Kaygılarımı ilettim
    1. Görüşme bitti! İnce: Kaygılarımı ilettim
    2. Kılıçdaroğlu Türk-İş'i ziyaret etti
    3. Fedakar öğretmenlerden örnek davranış
    4. Güneydoğu'da kültür sanat
    5. GÜNCELLEME - Malatya'da yolcu midibüsü..
    6. "Maksimum puanı almak istiyoruz"
    7. Altın fiyatları
    8. Yemen’de çocuklar eriyor
    9. Yüzbinlerce araç sahibine müjde!..
    10. Kalbini çantasında taşıyor
    11. Williams koltuğu Kubica'nın
    12. "Sezon sonu 2 kupa daha alacağız"
    13. Bölücü örgüt PKK yönetiminde..
    14. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "PTT'nin..
    15. FETÖ'nün Belçika'daki merkez binası..
    16. Hakkari'de terörle mücadele
    17. 104 yaşındaki Mukime öğretmenden genç..
    18. İNFOGRAFİKLİ - ABD'deki kültürel..
    19. "Stone ile henüz bir görüşme yok"
    20. Vestel "Hayırlı Cumalar" geliriyle..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"