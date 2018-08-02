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Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:38
Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi!

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov ikili iş birliği alanlarının yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında dün Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bugün ise Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:38
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Dışişleri Bakanı
  3. Lavrov
  4. görüşme

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