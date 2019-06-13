0553 313 94 23

Çavuşoğlu-Le Drian ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2)- "(Fransa ile) İkili ticaret hacmimizi 14 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarmak için gerekli çalışmaları sürdürme konusunda hemfikiriz"- "(ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubu) Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı kararlardan vazgeçmez. Türkiye S-400'ü almıştır ve Türkiye'ye gelecektir, konuşlanacaktır"- "(Fransa'da gazetecilerin soruşturulması) Türkiye'de olduğu zaman bu, ifade özgürlüğü kapsamına giriyor. Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor. Biz bu konulardaki çifte standarta karşıyız"

13 Haziran 2019 Perşembe 13:56
Çavuşoğlu-Le Drian ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Fransa ile) İkili ticaret hacmimizi 14 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarmak için gerekli çalışmaları sürdürme konusunda hemfikiriz " dedi.

Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduklarını söyledi. Çavuşoğlu, ekonomik ilişkiler bağlamında firmaların durumları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "İkili ticaret hacmimizi 14 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarmak için gerekli çalışmaları sürdürme konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye-Fransa Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) de bir an önce toplanması ve iş konseyinin düzenlenmesinin bu amaca katkı sağlayacağını söyledi.

Fransa'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin dönem başkanlığını Finlandiya'dan devraldığını hatırlatan Çavuşoğlu, kendilerini kutlayarak başarılı bir dönem başkanlığı geçireceklerinden endişe duymadıklarını kaydetti. Fransa'nın dönem başkanlığı önceliklerini gerçekçi bulduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Birlikte yaşama kültürünü ön plana çıkardıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- AB süreci

Avrupa Birliği (AB) sürecinde özellikle vize serbestisinin hayata geçmesi konusunda geri kalan 6 kriter için çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, teknik müzakerelerin devam ettiğini, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunun da bir an önce tekrar masaya yatırılması gerektiğini anlattı.

Çavuşoğlu, görüşmelerde AB ile mültecilere ilişkin 18 Mart mutabakatının uygulanmasını da ele aldıklarını söyledi.

Fransa'da 700 bin civarında Türk yaşadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Fransa'da ve Avrupa'da artan ırkçılıktan onların da etkilendiğini üzüntüyle görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Fransa'daki aşırı sağ partinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde gücünü artırdığına dikkati çekerek, Avrupa'daki artan bu ırkçılığa karşı ortak tavır alınması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa'da iktidardaki partinin bu konulardaki hassasiyetinin önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Fransa Avrupa için önemli bir ülke ve bu tür popülizmden uzak gerçekçi politikalarla şu anda ortak değerlerimizi yok etmeye başlayan, aşındıran aşırı akımlarla birlikte mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.

- "Fransa'nın benimsediği popülist tutumu kesinlikle reddediyoruz"

Çavuşoğlu, 1915 olaylarına ilişkin, "Fransa'nın benimsediği popülist ve siyasi tutumunu biz kesinlikle reddediyoruz. Bu tür tutumların ilişkilerimize bir fayda sağlamayacağı ortadadır." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, 24 Nisan'ı anma günü kabul etmenin Fransa Anayasa Konseyi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararlarla çeliştiğine dikkati çekerek, "Eğer Ermenistan kendine güveniyorsa ortak çalışma grubu kurma önerimizi kabul etsinler. İçinde Fransa olsun, Rusya olsun, ABD olsun. Ermenistan kimi istiyorsa olsun. Arşivleri açalım." dedi.

Bu çalışma grubunun tahlilleri sonucunda çıkacak kararı kabul etmeye hazır olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama bu bilimsel çalışmaları reddederek popülizm içerikli kararları da biz reddediyoruz." yorumunda bulundu.

- ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubu

Çavuşoğlu, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu mektubun üslubunu kabul etmediklerini, Türkiye'nin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuyu net bir şekilde açıkladığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye, S-400 ve F-35'ler konusuna ilişkin NATO'nun da içinde olduğu ortak çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Başkan (Donald) Trump buna 'evet' diyor ama Amerika içindeki bazı kurumlar buna 'hayır' diyor, yanaşmıyor. Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi niye kabul etmiyorsunuz? Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı kararlardan vazgeçmez. Türkiye S-400'ü almıştır ve Türkiye'ye gelecektir, konuşlanacaktır. Bunun da çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının, söz konusu mektuba bir cevap hazırladığını söyleyen Çavuşoğlu, "En kısa zamanda Milli Savunma Bakanımız bu mektuba cevaben mektubunu da gönderecektir. Böyle bir mektubun içeriği ve üslubunu kabul etmediğimizi daha önce de vurgulamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek kimsenin hakkı değildir"

Çavuşoğlu, "Türkiye, basın ve ifade özgürlüğü bakımından eleştirildi. Fakat aynı şeyleri geçtiğimiz günlerde Fransa'da da gördük." dedi.

Fransa'da bazı gazetecilerin, ülkedeki gizli belgeleri açıklamasından dolayı soruşturmaya tabii tutulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Türkiye'de olduğu zaman bu, ifade özgürlüğü kapsamına giriyor. Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor. Biz bu konulardaki çifte standarda karşıyız." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda tüm tarafların aynı standartlara uyması gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim bu konuda hiçbir çekincemiz yoktur. Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek de kimsenin hakkı değildir." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:56
  1. Çavuşoğlu
  2. çifte standart
  3. Fransa
  4. Le Drian
  5. ortak basın toplantısı
  6. S 400
  7. Shanahan
  8. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı son dakika Sağlık Bakanlığı personel alımları nasıl yapılacak?
    1. Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı..
    2. Anadolu Ajansı NAWC Kongresinde
    3. Mesut Mestan’dan üyelere davet
    4. Şeref Has hayatını kaybetti
    5. Fatih Portakal'a İmamoğlu çağrısı!..
    6. Diyarbakır’da tarım sempozyumu..
    7. KKTC Başbakanı Tatar ile Cumhurbaşkanı..
    8. Beyşehir’de kursiyerler el emeklerini..
    9. Merkez Bankası rezervleri
    10. İş dünyasına Göbeklitepe daveti
    11. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    12. İBB'nin Akıllı Geri Dönüşüm..
    13. Haliliye’de parklarda ışıklandırma..
    14. Yeşilyurt Belediyespor’da Dursun..
    15. Yüreğir’de kına konakları ve salonlar..
    16. Türk firmaları Afrika'nın en büyük..
    17. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    18. Kayserispor Kaleci Antrenörü..
    19. Acıgöl’de 7.Geleneksel Trap atışları..
    20. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu