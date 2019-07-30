Çavuşoğlu, Lavrov ile Tayland'da görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi30 Temmuz 2019 Salı 10:51
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Tayland'da, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 27 Temmuz'da başlayan 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, 3 Ağustos'ta sona erecek.
YORUM YAZ