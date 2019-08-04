0553 313 94 23

Çavuşoğlu "Kriz Yönetimi ve Çatışmaların Çözümü" paneline katıldı

11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla "Kriz Yönetimi ve Çatışmaların Çözümü" başlıklı panel düzenlendi

04 Ağustos 2019 Pazar 18:05
Çavuşoğlu "Kriz Yönetimi ve Çatışmaların Çözümü" paneline katıldı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) çerçevesinde düzenlenen "Kriz Yönetimi ve Çatışmaların Çözümü" başlıklı panele katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, "Kriz Yönetimi ve Çatışmaların Çözümü" başlıklı panel, Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonunun eski Başkanı Emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın moderatörlüğündeki panele, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan Özel Temsilcisi ve Slovakya'nın eski Dışişleri Bakanı Jan Kubis, Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Dr. Karin Kneissl ile BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve Lübnan'ın eski Kültür Bakanı Ghassan Salame konuşmacı olarak katıldı.

Bölgesel ve küresel ölçekte meydana gelen çatışmaların önlenmesi, yönetilmesi ve çözülmesi boyutlarında gözlem ve tecrübe alışverişine imkan veren panelde, ayrıca farklı çatışmaların ortak noktalarının yanı sıra uluslararası örgütlerin çalışma perspektifleri, kullandıkları teknik ve yöntemlerle karşılaştıkları sınamalar ele alındı.

- Büyükelçiler, panelde sahadaki deneyimlerini paylaştı

Panelin, büyükelçilerin sahadaki deneyimlerini paylaşmasıyla zengin bir tartışmaya imkan sağladığını aktaran kaynaklar, genişleyen diplomatik ağıyla dünyanın her bölgesinde temsil edilir hale gelen Türkiye'nin büyükelçiliklerinin önemli kısmının çatışma, terör ve istikrarsızlık gibi tehdit ve risklerin yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Kaynaklar, yalnızca masada değil sahada da kriz yönetimi ve çatışmaların çözümü çabalarında önemli rol oynayan Türk diplomatların, panelin kendi çalışmalarına katkı sağlayacağını belirttiğini kaydetti.

- 11. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 11'incisi, bu yıl 3-9 Ağustos'ta Ankara ve Samsun'da düzenleniyor.

Türk dış politikasına dair kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı konferansın bu yılki teması, "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" olarak belirlendi.

Çavuşoğlu'nun yarın konuşmasıyla açılışı yapılacak konferansta ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de büyükelçilere hitap edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 18:05
  1. 11. Büyükelçiler Konferansı
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan
  4. Kriz Yönetimi ve Çatışmaların Çözümü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar
    1. İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri belli..
    2. Karaman’da bir sürücü apartmana ait..
    3. Hamilton'dan sezonun 8'inci zaferi
    4. Eski meyve kasalarını ev..
    5. Başkan Deveci’den mahkeme süreci..
    6. Devrilen traktör ile bariyerler..
    7. Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
    8. Kamboçya'da Kızıl Kmerler'in baş..
    9. Türkiye’nin en büyük yatırımını açan..
    10. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    11. Mangal dumanı mahalleliyi sokağa döktü
    12. Çorum'da 7 ev yanarak kullanılamaz..
    13. Ordu sele teslim
    14. Bursa Şehir Hastanesi ve..
    15. İstanbul-İzmir Otoyolu açıldı
    16. Kulağının arkasına kene tutundu
    17. Sulama kanalında kaybolan çocuğun..
    18. Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov..
    19. Samsun’da uyuşturucu ticaretine 1..
    20. Çavuşoğlu "Kriz Yönetimi ve..
    21. Muharrem Kasapoğlu: “Kulüpler ve..
    22. Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 12 yaralı
    23. Belediye başkanları ev sahipliğinden..
    24. İzmir'de korkutan deprem!
    25. Uluslararası Helal Turizm..
    26. Bursa Şehir Hastanesi ve..
    27. Hikmetli sözler en güzel cuma bayram..
    28. "Rum tarafını, Maraş sürecine dahil..
    29. Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak’ta..
    30. ABD'den tehdit! 'Boş durmayacağız'
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar