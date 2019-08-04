Çavuşoğlu "Kriz Yönetimi ve Çatışmaların Çözümü" paneline katıldı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) çerçevesinde düzenlenen "Kriz Yönetimi ve Çatışmaların Çözümü" başlıklı panele katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, "Kriz Yönetimi ve Çatışmaların Çözümü" başlıklı panel, Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonunun eski Başkanı Emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın moderatörlüğündeki panele, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan Özel Temsilcisi ve Slovakya'nın eski Dışişleri Bakanı Jan Kubis, Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Dr. Karin Kneissl ile BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve Lübnan'ın eski Kültür Bakanı Ghassan Salame konuşmacı olarak katıldı.

Bölgesel ve küresel ölçekte meydana gelen çatışmaların önlenmesi, yönetilmesi ve çözülmesi boyutlarında gözlem ve tecrübe alışverişine imkan veren panelde, ayrıca farklı çatışmaların ortak noktalarının yanı sıra uluslararası örgütlerin çalışma perspektifleri, kullandıkları teknik ve yöntemlerle karşılaştıkları sınamalar ele alındı.

- Büyükelçiler, panelde sahadaki deneyimlerini paylaştı

Panelin, büyükelçilerin sahadaki deneyimlerini paylaşmasıyla zengin bir tartışmaya imkan sağladığını aktaran kaynaklar, genişleyen diplomatik ağıyla dünyanın her bölgesinde temsil edilir hale gelen Türkiye'nin büyükelçiliklerinin önemli kısmının çatışma, terör ve istikrarsızlık gibi tehdit ve risklerin yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Kaynaklar, yalnızca masada değil sahada da kriz yönetimi ve çatışmaların çözümü çabalarında önemli rol oynayan Türk diplomatların, panelin kendi çalışmalarına katkı sağlayacağını belirttiğini kaydetti.

- 11. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 11'incisi, bu yıl 3-9 Ağustos'ta Ankara ve Samsun'da düzenleniyor.

Türk dış politikasına dair kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı konferansın bu yılki teması, "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" olarak belirlendi.

Çavuşoğlu'nun yarın konuşmasıyla açılışı yapılacak konferansta ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de büyükelçilere hitap edecek.