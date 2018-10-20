AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ile görüştü.

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli tarafından kabul edildi. 

Veseli, resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu, başkent Priştine'de meclis binasında kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü.

Bakan Çavuşoğlu Başbakan Ramush Haradinaj ile de görüşmüş, ardından başkentteki Fatih Sultan Mehmet ile Yaşar Paşa camileri ve Sultan Murat Türbesi'ni ziyaret etmişti.

Dün Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi tarafından kabul edilen Çavuşoğlu'nun bugün ülkenin güneybatısındaki Prizren şehrini de ziyaret ederek soydaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Kadri Veseli
  3. Priştine

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    2. Şer ekseni, şımarık Prens Selman'ın..
    3. Gaziantep'te isyan ettiren manzara!..
    4. Hain saldırı! 1 özel harekat polisi..
    5. Öğle tatilinde atölyeye gitti, "üretim..
    6. Mehmetçik'in eğitimi sırasında Van..
    7. S. Arabistan'a Kaşıkçı tepkisi:..
    8. 160 kiloluk bal kabağı, görenlerin..
    9. Af Örgütü'nden Kaşıkçı çıkışı:..
    10. Kışlakçı: Cemal için adalet istiyoruz
    11. Reuters: Kaşıkçı'nın cesedi bulunmak..
    12. Suudiler, ne oldu da Kaşıkçı..
    13. Geçim kaynakları oldu! Köylüler..
    14. Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Cemal..
    15. Karamollaoğlu'ndan 'Öğrenci Andı'..
    16. Kızına soğan fırlatıp, tokat attı,..
    17. Fuat Oktay: Her ne pahasına olursa olsun
    18. Fuat Oktay: Ara Güler hafızalardan..
    19. Başkan Erdoğan açıkladı! İş..
    20. Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı ile..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?