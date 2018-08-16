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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Leonard She Okitundu ile telefonla görüşmesi gerçekleştirdi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Dışişleri Bakanı Leonard She Okitundu ile telefonla görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, KDC Dışişleri Bakanı Leonard She Okitundu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 13:38
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Leonard She Okitundu

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