Çavuşoğlu KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay'la görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nun açılışı için Antalya'da bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı.





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