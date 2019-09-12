Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! Bir ülke daha katılma kararı aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine katılma kararı aldığını açıkladı.
12 Eylül 2019 Perşembe 15:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) katılma kararı aldığını açıkladı.
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