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Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Abe, Suriye'de 3 yıl rehin tutulan Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakılmasına yönelik çabaları nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerini sunarak, "Türkiye ile ilişkileri her alanda, her seviyede ilerletmek istiyoruz." dedi.

06 Kasım 2018 Salı 13:35
Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı ile bir araya geldi

Japonya ziyareti kapsamında başkent Tokyo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü.

Abe, Suriye'de 3 yıl rehin kaldıktan sonra Türkiye'nin yardımlarıyla serbest bırakılan Japon gazeteci Yasuda için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu olmak üzere Türk hükümetine teşekkür ederek, "Türkiye ile ilişkileri her alanda, her seviyede ilerletmek istiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu: Verimli görüşmeler yaptım

Bakan Çavuşoğlu da gazeteci Yasuda'nın sağ salim evine dönmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

"Bu ziyaretimle çok iyi olan ilişkilerimizi daha ileri götürmek için tüm muhataplarımla çok verimli görüşmeler yaptım." diyen Çavuşoğlu, her iki tarafta da ilişkilerin ilerlemesine yönelik iradenin olmasından ayrıca mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Japonya'daki temasları kapsamında dün mevkidaşı Taro Kono ile bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:35
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. japonya
  3. abe

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