0553 313 94 23

Çavuşoğlu: "İstikrar ile her şeyin üstesinden geleceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, istikrarın olduğu bir ortamda iş, aş ve huzurun olduğunu söyledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:54
Çavuşoğlu: "İstikrar ile her şeyin üstesinden geleceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, istikrarın olduğu bir ortamda iş, aş ve huzurun olduğunu söyledi.


Bursa’da iş merkezi açılışına katılan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ekonomiye güç kattığı için firma yetkililerine teşekkür etti. "Türkiye’de40 yıldan bu yana gencecik fidanların toprağa düşmesine sebebiyet veren, toplumsal huzurumuzu adeta dinamitleyen, barışımızı çökertmeye çalışan terör örgütüyle yapmış olunan mücadelenin sonuna geldik" diyen Çavuşoğlu, "15 bin teröristten bugün 500 teröriste kadar temizledik. Nerede baş kaldırsalar, nerede baş uzatsalar, güvenlik güçlerimizle Türkiye’nin güvenliği için mücadele ediyoruz. Ülkeler artık bir birlerine karşı cephe savaşında bulunmuyorlar. Ülkeler, özellikle de batılı başkentler taşeron kullanıyor. Artık maşa kullanıyor. Bugün Türkiye’nin karşı karşıya olduğu PKK, DEAŞ, FETÖ ve bunun gibi maşalar, Anadolu’ya matuf bir çabanın ürünüdür. Anadolu’da yaşayan bizler ortaya çıkan olayların perde gerisini de görmek ve anlamak durumundayız. Onun için önümüzde çok kritik bir eşik var. 31 Mart’ta Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışıyorlar" diye konuştu.


İstikrarın her şeyin başında gelen bir argüman olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "İstikrar var ise iş, aş ve huzur vardır. İstikrar ile ülke güçlenir. İstikrar yok ise, huzursuzluk, kaos olur ve bu da ekonomiyi etkiler" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir"
    1. MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok..
    2. Antalya’da gürültü kavgası: 2 polis..
    3. Memura ne kadar zam ve tazminat..
    4. Özlem Çerçioğlu seçim çalışmalarını..
    5. 26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol..
    6. Bakan Turhan, Tonya’da AK Parti Seçim..
    7. "Küçükbaş hayvan sayısı 84 milyon..
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörist..
    9. Başkan Kazım Kurt esnaf ziyaretlerine..
    10. Başkan Subaşıoğlu belediye meclis..
    11. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu..
    12. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP..
    13. AK Partili isme hakaret eden İYİ..
    14. Aslan, “Belediyeyi sizden biri olarak..
    15. İller İdaresi Genel Müdürü Çelik..
    16. Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks..
    17. Tapduk Emre İHO ödüle doymuyor
    18. Meteorolojiden 6 il için yoğun kar..
    19. İYİ Partili Parlak, Cemal Gürsel..
    20. Denizli’de otoparklar akıllı hale..
    21. Bakan Varank: "Üretimde tam..
    22. Mogadişu’da El Şebap’tan hükümet..
    23. Manisa’da 14 seyyar sandık kurulacak
    24. "31 Mart terör sevicilerle Türkiye..
    25. Sungurlu itfaiyesinden güvercin..
    26. Mozambik’te kasırgadan ölenlerin..
    27. Tuzla’da yabancı bayraklı gemide yangın
    28. Akyazı’da silah operasyonu :1 gözaltı
    29. Beykoz adayı Murat Aydın: “Attığımız..
    30. Bozbey, Çarşamba ve Çırpan’ın nabzını..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok