Çavuşoğlu Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile görüştü

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi'yi kabul etti.

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katıldıktan sonra Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Salihi ile görüştü. Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil'e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmiş, ardından IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile de ayrı ayrı görüşmüştü.



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