Çavuşoğlu Irak Dışişleri Bakanı Hakim ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim ile görüştü.

Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hakim ile Dışişleri Resmi Konutu'nda baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta terörizmle mücadele ve Irak'ın yeniden imarı olmak üzere iki ülke gündemindeki konular ele alındı.