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Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:05
Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katıldıktan sonra Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil'e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmiş, ardından IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani, Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile de görüşme yapmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:05
  1. Berhem Salih
  2. Çavuşoğlu

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