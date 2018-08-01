Çavuşoğlu: Bebek katillerinin inlerini başlarına yıkacağız!
Bakan Çavuşoğlu, Hakkari'de eli kanlı PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesine ilişkin, "Bebek katillerinden hesabını soracağız, dünyayı onlara dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız" dedi.01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Singapur'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği ile ilgili paylaşımda bulundu.
"HESABINI SORACAĞIZ"
Çavuşoğlu, "Bebek katili PKK" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bebek katillerinden hesabını soracağız, dünyayı onlara dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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