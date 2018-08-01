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Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:26
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri BakanıMike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmenin ABD'nin talebiyle gerçekleştiği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlanan yüz yüze görüşme öncesinde telefon konuşması yaptı.

TALEP ABD'DEN GELDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 Temmuz'da telefonda görüşmüştü.

Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme yapması öngörülüyor.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:26
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Mike Pompeo
  3. 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği
  4. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı

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