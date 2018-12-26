Çavuşoğlu: İİT’ye Yemen için çağrıda bulunduk

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “DEAŞ ile mücadele konusunda Türkiye, Suriye’de DEAŞ’ı tek başına etkisiz hale getirecek güce sahiptir” dedi.

“Suriye ile ilgili Münbiç yol haritasının bir an önce uygulanması ve Fırat’ın doğusuna geçilmesi konusunda Türkiye’nin kararlılığının sıklıkla tekrarlıyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Takvimde bir gecikme olduğunu ABD tarafı da kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusunda YPG/PKK’nın Türkiye’ye yönelik tehdidinin artması sonucunda buraya da müdahale edileceğini açıklamasının ardından Suriye’de önemli gelişmeler olmaya başladı.

ABD yönetimi sahadan çekileceğini açıkladı. ABD’nin, Suriye’den çekilmesinin nasıl koordine edileceği ve sahada boşluk oluşmasının önüne nasıl geçileceğinin Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma bakanları ve askerler düzeyinde karşılıklı ele alınacak. Türkiye, Suriye’de DEAŞ’ı tek başına etkisiz hale getirecek güce sahiptir. Suriye krizinin çözümü için Türkiye’nin rejimin garantörleri Rusya ve İran ile İdlib’de bir süreç yürütüyoruz. Bu süreç içinde bölgede olumlu bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Yemen için toplantı

Yemen’deki iç savaşın beşinci yıla girdiğini hatırlatan Çavuşoğlu; “Körfez ülkelerinin yanlış politikaları ve başlangıçta yanlış adımlar ve daha sonra bu yanlış adımların farklı boyuta çekilmesiyle burada birçok insan maalesef açlıktan ve hastalıktan öldü. Uluslararası toplumun ve diğerlerinin çabalarını desteklediğimiz gibi, şimdi Yemen Temas Grubu Toplantısı için İİT’ye çağrıda bulunduk. Önümüzdeki ay içinde, yani 2019’un Ocak ayında bu toplantıyı İstanbul’da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Avrupa ile ilişkiler normalleşiyor”

Avrupa Birliği’yle (AB) ilişkilerde de bu sene fasıl açılmasa da bir normalleşme sürecinin başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Vize serbestisi, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, yine göç anlaşmasıyla ilgili aksaklıkların giderilmesi ve Avrupa Birliği’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi, terörle mücadele gibi birçok alanda Avrupa Birliği’yle somut neticeler alabiliriz” şeklinde konuştu.

“Rusya ile ilişkiler olumlu”

Rusya ile ilişkilerin olumlu zeminde gelişmeye devam ettiğini bildiren Çavuşoğlu, “Özellikle liderlerimiz arasındaki güçlü irade ve birçok konuda birlikte çalışmamız Rusya ile hem dostluğumuzu pekiştirdi hem de birçok konuda iş birliğimizi güçlendirdi diyebilirim. Önemli projeleri hayata geçirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelini attık. Yine Türk Akımı’nın açılışını da Putin’in gelmesiyle hayata geçirdik” dedi.

“Afrika’da elçilik sayısı 42’ye ulaştı”

Dışişleri Bakanlığının 2018’de de önemli çalışmalar yaptığını, dünyanın birçok noktasında yeni temsilcilikler açtığını anlatan Çavuşoğlu, “Latin Amerika’da, Afrika’da ve Asya’da yeni misyonların açılışını yaptık. Şu anda Afrika’da 42 yere ulaştık. 2009 yılında 12 büyükelçiliğimiz vardı. 2009’dan bu yana 30 tane ilave büyükelçilik açtık. 42’ye ulaştık” diye konuştu.

“FETÖ’de rehavete kapılmıyoruz”

FETÖ konusunda hiçbir zaman rehavete kapılmamamız gerektiğini özellikle Dışişleri Bakanlığı olarak çok iyi biliyoruz, diyen Çavuşoğlu; “Çünkü bunların yurt dışındaki faaliyetlerini de çok yakından gözlemliyoruz, takip ediyoruz. Bazı FETÖ mensuplarının ülkemize getirilmesi ve FETÖ faaliyetlerinin, derneklerinin okullarının faaliyetlerinin sonlandırılması gibi bir çok somut gelişmeler de oldu. Amerika’daki vatandaşlarımız FETÖ’nün Güney New Jersey’deki sözde yöneticisinin FBI tarafından tutuklandığını söyledi” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan ABD’deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) varlığına yönelik her ne kadar FBI kapsamlı bir soruşturma başlatsa da iadeyle ilgili Türkiye’nin beklentilerinin henüz tam olarak gerçekleşmediğinin altını çizdi.

İnsani yardımları zirveye taşıdık

Türkiye'nin yürüttüğü insani dış politika ve yaptığı yardımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerçekten insani ve kalkınma yardımlarımızda dünyada birinci sıraya çıktık. Daha önceki yıllarda milli gelire oranla birinci sıradaydık" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçen yıl 8,1 milyar dolar insani ve kalkınma yardımı gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin dünyada en zengin ülke olmasa da en cömert ülke olduğunu belirtti.