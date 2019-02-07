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Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını söyledi.

07 Şubat 2019 Perşembe 03:02
Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 03:02
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