Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Kobakhidze ile görüştü İkili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gürcistan'a NATO'ya katılımı dahil birçok alandaki desteğini yineledi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Kobahdize ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, komşusu Gürcistan'ın NATO'ya katılımı konusu da dahil çok yönlü desteğini yineledi.

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