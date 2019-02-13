Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Kobakhidze ile görüştü
İkili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gürcistan'a NATO'ya katılımı dahil birçok alandaki desteğini yineledi13 Şubat 2019 Çarşamba 18:24
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Kobahdize ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.
İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, komşusu Gürcistan'ın NATO'ya katılımı konusu da dahil çok yönlü desteğini yineledi.
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