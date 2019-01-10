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Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "(Fırat'ın doğusuna) Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil"- "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında) İki görüşme planlanıyor. Biri ikili görüşme. Bir de biliyorsunuz, Soçi'de başlayan üçlü zirve. Yani Soçi formatı ya da Astana formatı da diyebiliriz"

10 Ocak 2019 Perşembe 12:39
Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusuna yapılması planlanan harekata ilişkin, "Şunu anlamaları gerekiyor. Bizim YPG'ye yönelik harekatımız, operasyonumuz ABD'nin çekilmesine ya da çekilmemesine bağlı değil." dedi.

Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına dair son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, PYD/YPG/PKK'nın varlığının bölgenin istikrarsızlığı bakımından çok büyük bir tehlike olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, ABD'nin desteklediği YPG/PKK'nın Süryanilere, Ezidilere ve bölge halkına yönelik baskılarını anlatarak şöyle devam etti:

"Bir terör örgütüyle angajmana girdiğiniz zaman maalesef onun etkisinden de kurtulamıyorsunuz. Yavaş yavaş kontrolüne de giriyorsunuz. Koskoca bir devletin bugün tüm NATO müttefikliğimize rağmen, tüm bugüne kadarki iş birliklerimize rağmen bir terör örgütünün destekçisi gibi konuşması, hele hele, çekilmemek için böyle bahanelere sığınması doğru bir şey değildir. Bir devlet bir söz verdiği zaman bu sözünün arkasında durmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Cumhuriyeti de bir söz verdiği zaman arkasında durur."

ABD'nin, Münbiç yol haritasının uygulanmasına biraz daha olumlu bakmaya başladığını söyleyen Çavuşoğlu, bir an önce bunun uygulanması ve YPG'nin Fırat'ın doğusundan tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Şunu anlamaları gerekiyor. Bizim YPG'ye yönelik harekatımız, operasyonumuz ABD'nin çekilmesine ya da çekilmemesine bağlı değil ki. Böyle bir karar yokken Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna da gireceğimizi ve harekatı başlatacağımızı söyledi. O gün ABD'nin çekileceğini biz de bilmiyorduk." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin, ABD çekilse de çekilmese de ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütüne karşı ne gerekiyorsa yapacağını vurguladı.

- Erdoğan-Putin görüşmesi

Çavuşoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ikili zirve ve Astana formatında üçlü zirve planlandığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, "İki görüşme planlanıyor. Biri ikili görüşme. Bir de biliyorsunuz, Soçi'de başlayan üçlü zirve. Yani Soçi formatı ya da Astana formatı da diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, gelecek haftalarda liderlerin katılacağı üçlü zirveye ev sahipliği yapmak istediğini Türkiye ve İran'a bildirdiğini aktaran Çavuşoğlu, Rusya'dan gelecek tarih önerilerinin beklendiğini kaydetti.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:39
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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