Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi (3)

DOHA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek hafta Cenevre'de Suriye'yle ilgili yapılacak garantörler toplantısına ilişkin, "Cenevre'ye, anayasa komitesinin tamamlandığını ve muhtemelen yıl sonuna kadar ya da gelecek yılın başında toplanacaklarını duyurmak için gitmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğündeki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda önceden planlanarak öldürülmesine ilişkin tutumunun başından beri açık ve net olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, bu konuyla ilgilenen ülkelerin istihbaratlarıyla Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarının paylaşıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetinin planlı bir cinayet olduğuna, cinayet için bir adli tıp uzmanının bile Türkiye'ye getirildiğine dikkati çekerek ses kayıtlarında bu kişinin birinin bedenini parçalara ayırmaktan zevk aldığının bile anlaşıldığını belirtti.

Türkiye'nin en başından beri Suudi Arabistan ile iş birliğinden yana olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ile bütün bilgi ve bulguların paylaşıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Gamble'ın "Suudilerin ses kaydını da aldığından emin misiniz? Çünkü (Suudi Arabistan) Dışişleri Bakanı birkaç hafta önce bana sadece geçişleri gördüğünü söyledi." şeklindeki sorusuna, "Dışişleri Bakanı belki kendisi ses kaydını dinlememiş olabilir ama Türkiye'ye gönderdikleri uzmanlar dinlediler." dedi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile tüm bilgileri paylaşmasına rağmen şimdiye kadar Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmayla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bizim beklentimiz Suudi Arabistan tarafından da güvenilir, şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürütülmesi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kaşıkçı'nın cansız bedenine ne olduğunu Türk hükümetinin bilip bilmediğine ilişkin soruya, "Bedeninin parçalara ayrıldığını ve başkonsolosluk binasının dışına çıkarıldığını biliyoruz. Ama cansız bedenin nerede olduğunu bilmiyoruz. Asıl soru bu. Bunun yanıtını bulmalıyız. En sonunda yerel iş birlikçilerin de olduğunu itiraf etmek zorunda kaldılar. Ancak bu yerel iş birlikçinin adını hala paylaşmadılar." yanıtını verdi.

Bakan Çavuşoğlu, yerel iş birlikçinin yoldan geçenler arasından tesadüfen çevrilemeyeceğine göre, eğer Suudi yetkililerin söylediği gibi bir yerel iş birlikçi varsa adının biliniyor olması ve Türkiye ile paylaşılması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kayıtların paylaşılmamasından yana tutum alarak konuya siyasi yaklaştığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü olduğunun ve reformlarla ileriye dönük adımlar atıldığının altını çizerek "Bu, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında siyasi bir mesele değil. Bu, bir adli ve cezai bir konu." dedi.

Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilendirilmesinin anlamsız olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "(Kaşıkçı) Bu kişi vahşice öldürüldü. Türkiye'de yaşanan bu olay adli ve cezai bir süreç. İnsanları parçalara ayırmak, planlı cinayet işlemek ve yargı meselesi başka şey. Şunu anlatmak istiyorum, 'Bu kişinin öldürülmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatası nedir?' Cumhurbaşkanı Erdoğan, başından bu yana bu konunun üzerine sonuna kadar gidilmesinde ve sonuç alınmasında kararlı olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu süreci şeffaf ve doğru yürütürken başkalarından takdir görmeyi değil, bir insanın yaşam hakkını gözettiklerini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin, ABD'nin bu konuya yaklaşımına ilişkin hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığına ilişkin bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Onlar da ses kaydını dinledi. (CIA Direktörü) Gina Haspel Ankara'daydı. Şimdi (alacakları tutum) onların bileceği iş. Eminim daha fazla bilgiye sahiplerdir. Muhtemelen ülkenin dışında infaz edilecek diğer isimleri içeren listeyi de biliyorlardır. Daha iyi istihbaratları var, muhtemelen detayları biliyorlar."

Bu konuyu Amerikalı muhataplarla da görüştüklerin söyleyen Çavuşoğlu, "Bu cinayete onların kendi yaklaşımı var, bizim kendi yaklaşımımız var." dedi.

- "Haftaya Cenevre'de anayasa komitesinin tamamlandığını açıklamak için çalışıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, ABD ile mutabakata varılan Münbiç yol haritasının yerel halka istikrar ve huzur getirmeyi amaçladığını anlatarak "Bu yol haritasını uyguladıktan sonra (Fırat'ın) nehirin doğusunda da uygulayacağız. Bu, bölgede ve Suriye'deki istikrarı sağlamak için en iyi yol ve Türkiye'nin desteklediği, bölgenin toprak bütünlüğü için de çok önemli." diye konuştu.

Gamble'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı herhangi bir adımın Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin tutumunu değiştirip değiştirmeyeceğini sorması üzerine Çavuşoğlu, "Bence Başkan Trump bir kez daha Suriye'yi terk etmeyi düşünüyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, gelecek hafta Suriye'deki duruma ilişkin Cenevre'de yapılacak bakanlar düzeyinde garantörler toplantısında neler olacağına ilişkin soruya, "Gelecek hafta Cenevre'de anayasa komitesi üzerinde anlaştığımızı duyurmak için çalışıyoruz. Sivil toplum listesine ilişkin bazı konular var. Rejim üçte iki çoğunluk olmasını istiyor, Türkiye ve Birleşmiş Milletler olarak biz buna karşıyız. Bu yüzden çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Doğru bir anlaşma yapılması için çaba gösterdiklerini belirten Çavuşoğlu, "(Gelecek hafta) Cenevre'ye, anayasa komitesinin tamamlandığını ve muhtemelen yıl sonuna kadar ya da gelecek yılın başında toplanacaklarını duyurmak için gitmeyi hedefliyoruz. Bu, en iyi sonuç olan, Suriye'deki siyasi süreç için çok önemli." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, anayasa komitesi konusundaki taslağın Suriyeliler tarafından hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Katar'a yönelik yaptırımlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, yaptırımların kabul edilemez olduğunu belirterek bu sürecin Katar'ı güçlendirdiğini kaydetti.



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