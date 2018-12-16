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Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de demokratik ve güvenilir bir seçim yapılması halinde Beşşar Esed ile çalışma konusunu herkesin değerlendirmesi gerekebileceğini söyledi

16 Aralık 2018 Pazar 14:39
Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi (1)

DOHA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de demokratik ve güvenilir bir seçim yapılması halinde Beşşar Esed ile çalışma konusunu herkesin değerlendirmesi gerekebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğündeki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'nin geleceğinde Esed'in de yer aldığı tablo olursa bu sizin içinize siner mi?" şeklindeki soruya, "Şu an yapmaya çalıştığımız şey, ülke için bir anayasanın oluşturulması. Bir anayasa taslağını kendileri oluşturmalı." yanıtını verdi.

Ülkenin seçimlere hazırlanması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreç, Birleşmiş Milletlerin (BM) şemsiyesi altında olmalı. Kapsayıcı olmalı. Herkes hak sahibi olmalı. Suriye'deki ve Suriye'nin dışındaki herkesi kapsamalı, son yedi yılda yerlerinden edilen, benim ülkemdeki ve diğer ülkelerde mülteci olarak bulunanları kapsamalı. Güvenilir, şeffaf ve demokratik seçimler olmalı. Bu seçimlerden sonra Suriyeliler ülkeyi kimin yönetmesi gerektiğine karar vermeli."

Çavuşoğlu, Gamble'ın "Eğer bu seçimlerde Esed seçilirse onunla çalışır mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine "Eğer demokratik ve güvenilir bir seçim olursa o zaman herkesin bunu değerlendirmesi gerekebilir." dedi.

(Sürecek)


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 14:39
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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