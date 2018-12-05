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Çavuşoğlu: "(F-35 konusu) Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz"

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:51
Çavuşoğlu: "(F-35 konusu) Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz"
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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