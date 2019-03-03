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Çavuşoğlu: “En kötü AK Parti Belediyesi, en iyi CHP Belediyesinden daha çok hizmet yapmıştır”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu veAK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece ilçesindeki Albatros Sahili’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

03 Mart 2019 Pazar 19:31
Çavuşoğlu: “En kötü AK Parti Belediyesi, en iyi CHP Belediyesinden daha çok hizmet yapmıştır”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu veAK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece ilçesindeki Albatros Sahili’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, “En kötü AK Parti Belediyesi hizmet olarak en iyi CHP Belediyesinden daha çok hizmet yapmıştır” dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Albatros Sahili’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal eşlik etti. Vatandaşlarla tek tek ilgilenip, hemşehrisi Mevlüt Uysal’a kefil olduğunu belirten Çavuşoğlu, daha sonra ilçedeki bir otelde “Turizmci İş İnsanları ve Mübadilleri Buluşması” programına katıldı. AK Parti belediyeciliğinin insanların gönlünde farklı bir yerde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “En kötü AK Parti belediyesi, hizmet olarak en iyi CHP Belediyesinden daha çok hizmet yapmıştır” dedi.



“Büyükçekmece en geri kalmış ilçelerimizden biri”


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükçekmece belediyecilik bakımından şu anda İstanbul’un en geri kalmış yerlerinden bir tanesi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? ’Nasıl olsa beni seçecekler’ anlayışı. ’Ben çalışsam da çalışmasam da nasıl olsa oy verecekler’ anlayışıyla hiç bir şey yapmayıp, sadece rant ve diğer yollara tevessül edilmesidir" şeklinde konuştu.


Fuar ve kongre turizminin çok önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İstanbul’un en güzel yerlerinden biri olan Büyükçekmece’ye fuar için gelenler, o kadar trafiği göze alıp, şehir merkezine gidiyor. Bunun nedeni ne? Bu sorunu giderecek olan da Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım’dır. İkisi ele ele verdikten sonra Büyükçekmece, sadece turizm açısından değil her bakımdan insanların yaşayacağı bir ilçe haline gelir. Büyükçekmece belediyecilik bakımından şu anda İstanbul’un en geri kalmış yerlerinden bir tanesi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? ’Nasıl olsa beni seçecekler’ anlayışı. ’Ben çalışsam da çalışmasam da nasıl olsa oy verecekler’ anlayışıyla hiç bir şey yapmayıp sadece rant ve diğer yollara tevessül edilmesidir. Ben bunu başka şehirlerde de gördüm. Hizmet belediyeciliği denildiği zaman AK Parti akıllara geliyor. En kötü AK Parti Belediyesi hizmet olarak en iyi CHP belediyesinden daha çok hizmet yapmıştır" diye konuştu.



"Büyükçekmece, İstanbul’un turizm bölgesi olacak"


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal da Büyükçekmece’nin İstanbul’un turizm bölgesi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:


"Büyükçekmece, İstanbul’un önemli ilçelerinden birisiydi. Bugün baktığımız zaman o önemi kaldı mı? İsteriz ki Büyükçekmece, İstanbul için de Türkiye için de daha önemli hale gelsin. O zaman turizmciler ve iş adamlarımız için önemli hale gelir. İstanbul’un Anadolu yakasında İstanbul gibi Büyükşehirlerin tek çekim merkezi oluyor. Anadolu yakasında Pendik bölgesi ulaşım akslarının tamamlanması, metronun çalışmaya başlaması ve tabi bunlardan önemlisi ilçe belediyemizin orada belediyecilik hizmetlerini alt yapı hizmetlerini tamamlamış olması Pendik bölgesini Anadolu yakasının en önemli merkezi haline getirdi. Biz istiyoruz ki Büyükçekmece’de Avrupa yakasının merkezi haline gelsin. Büyükçekmece’nin yapılması gereken alt yapı hizmetleri, ulaşım akslarının oluşturulması şart. Eğer bunlar sağlanırsa İstanbul’a yakın ilçelerimiz içinde Büyükçekmece bir çekim merkezi haline gelebilir. Gelebilir değil aslında gelmek zorunda ama eğer ilçe belediyesiolarak bunun altlığı oluşturulmazsa çekim merkezi olma özelliğini başka ilçeler üstlenir."

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:31
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