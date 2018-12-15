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Çavuşoğlu Doha'da Katar Milli Günü fuar ve sergi alanını gezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali, Katar Milli Günü nedeniyle düzenlenen festival alanını ziyaret etti- Çavuşoğlu'na, oyuncu Cemal Hünal ve Necati Şaşmaz da eşlik etti

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:43
Çavuşoğlu Doha'da Katar Milli Günü fuar ve sergi alanını gezdi

DOHA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali ile Katar Milli Günü dolayısıyla düzenlenen fuar ve sergi alanını gezdi.

Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da 18 Aralık'taki Katar Milli Günü kutlamaları için düzenlenen festival alanını ziyaret etti.

Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali'nin ağırladığı Bakan Çavuşoğlu'na oyuncu Cemal Hünal ile Necati Şaşmaz da eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, çocuklar için hazırlanan bilim ve eğlence bölümünü ve el işi ürünlerin sergilendiği standı gezdi, Katar'ı tanıtımı için hazırlanan video ile sergi alanında yapılan gösterileri izledi.

Oyuncu Cemal Hünal da gösteri alanında bir süre ata bindi.

Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali ve Çavuşoğlu, 2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası için hazırlanan, üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin adı yazılı mozaiğe de taş yapıştırdı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:43
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali
  3. Katar Milli Günü

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