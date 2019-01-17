Çavuşoğlu-Dimitrov ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den Patriot alım sürecinde teslim süresi, fiyat ve kredilendirme dahil birçok konunun teknik olarak görüşülmesi gerektiğini belirterek, "Orta vadede ve uzun vadede bizim için önemli bir kriter daha var; ortak üretim ve teknoloji transferi." dedi.

Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'den Patriot alımına ilişkin sürece dair soru üzerine Türkiye'nin Patriot alımı için yaklaşık bir buçuk yıl önce talepte bulunduğunu hatırlatarak, ABD Dışişleri Bakanlığının yaklaşık bir ay önce konuya ilişkin onay yazısını ilgili kurumlara gönderdiğini belirtti.

ABD'den gelen heyetlerin konuya ilişkin tekliflerini de aldıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Önemli olan, bazı kriterler var. Ne zaman teslim edilecek? Biz bugün (Rusya'dan) S-400'leri aldık, ihtiyacımız var. Ama daha fazla ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Çünkü sınırımızda sadece İtalyan SAMP-T ile İspanyolların Patriot bataryaları kaldı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Gerçek müttefik nasıl olur onu gösterdiler, dayanışma örneği gösteriyorlar. Hem İtalya'ya hem İspanya'ya bir kere daha teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla teslim süresi çok önemli. Ayrıca fiyat önemli. Fiyatla beraber, kredilendirme dahil birçok konular var, bunlar teknik olarak görüşülmesi gerekiyor. Ama orta vadede ve uzun vadede bizim için önemli bir kriter daha var; ortak üretim ve teknoloji transferi."

- "Bu zihniyet geçmişte tamamen dışa bağlı Türkiye'nin zihniyeti"

Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde yerli üretime, ortak üretime ve teknoloji transferine önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Geçen gün CHP Genel Başkanı bir açıklamasında, 'Dışişleri Bakanından da cevap istiyoruz' demiş, Katar ile ortak bir üretimi eleştirmiş." diye konuştu.

Tank üretiminde küresel sermayenin Türkiye'ye gelmesinin ve Türk firmalarının uluslararası ortaklarla iş yapacak düzeye ulaşmasının herkes tarafından memnuniyetle karşılanması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu zihniyet, geçmişte tamamen dışa bağlı Türkiye'nin zihniyetidir. Türkiye'ye bu anlamda küresel sermayenin gelmesinden rahatsız olan kafa ise, kusura bakmasın kimse, ucuz milliyetçilik söyleminin bir yansımasıdır. Özellikle seçim öncesi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde teknoloji transferi ve ortak üretim yapılması bizim çıkarımızadır, dışa bağımlılığımızı da azaltmaktadır."

- Türkiye-Makedonya ilişkileri

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov'u göreve geldikten sonra ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmaktan "gurur duyduğunu" belirterek, Dimitrov'un da Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Makedonya ile asırlar öncesine dayanan dostluğumuz, güçlü bağlarımız var. Siyasi ilişkilerden bağımsız olarak güçlü bağlarımız var. Ama siyasi ilişkilerimizin de mükemmel olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Makedonya'yı anayasadaki ismiyle başından bu yana tanıyan bir ülkeyiz. NATO belgelerinde bir dipnot vardır. Orada der ki; 'Türkiye, Makedonya'yı anayasal ismiyle tanımaktadır'." diye konuştu.

Makedonya'nın istikrarının tüm Balkanlar için önemli olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ dahil tüm bölgesel ülkelerle çok iyi ilişkilerimiz var. Çünkü Türkiye bu bölgenin istikrarına önem veriyor. Ekonomik kalkınması için destek veriyor. Bu bölgeyi bir rekabet alanı olarak görmüyor." ifadesini kullandı.

- Ticaret hacminde 1 milyar dolar hedef

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 500 milyon dolar civarında gerçekleştiğini paylaşan Çavuşoğlu, 2019'da karşılıklı ticaret hacmi için ise 1 milyar dolar hedefini koyduklarını ve buna ulaşabilecek potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Makedonya'da yatırım yapan Türk firmalarının 1,2 milyar dolar değerinde yatırımı bulunduğunun altını çizerek, gelecek süreçte karma ekonomik komisyon, iş forumları gibi tüm mevcut mekanizmaları daha etkin kullanarak, ortak ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitim ve kültür alanlarında dışişleri bakanlıkları arasında iş birliği, savunma sanayi ve diğer alanlarda ilişkileri geliştirme yollarını ele alma fırsatı bulduklarını kaydeden Çavuşoğlu, bölgesel gelişmeleri de değerlendirdiklerini ekleyerek, şunları kaydetti:

"Güvenlik alanındaki iş birliğimiz çok önemlidir. Makedonya'nın darbe girişiminden sonra Türkiye'ye verdiği desteği hiçbir zaman unutmayız. Ama bugün FETÖ her yerde olduğu gibi Makedonya'da da ilişkilerimizi zehirlemek için çaba sarf ediyor. Makedonya'dan iadesi için, Türkiye'ye teslim edilmesi için istediğimiz kişiler var. Bu kişilerin listesini bir kere daha bugün dostum Nikola'ya verdim. İlgili birimlerimizin arasındaki iş birliğimizin devam etmesi konusunda mutabıkız. Biz de dışişleri bakanları olarak ilgili bakanlıklarımıza ve birimlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin güvenliği, Makedonya ve Balkanlar için önemlidir. Makedonya'nın güvenliği ve istikrarı Türkiye ve Balkanlar için çok önemlidir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov, basın toplantısı öncesinde "Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası" imzaladı .

(Bitti)