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Çavuşoğlu- Cihinavi ortak basın toplantısı

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi: "Sayın Çavuşoğlu ile Türkiye ve Tunus olarak, görüşleri, eğilimleri, coğrafi veya ideolojik konumları ne olursa olsun, Libyalıları ayırım gözetmeksizin aynı müzakere masasında bir araya getirme konusunu değerlendirdik" "Türkiye'nin Afrika'daki kırktan fazla büyükelçilikle yoğun diplomatik varlığı, Türk Hava Yolları'nın Afrika'nın başkentlerine uzanan ağını göz önüne alarak, bu coğrafyada bir ekip gibi hareket etmemizi sağlayacak ortak yol haritası oluşturmayı kararlaştırdık"

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:55
Çavuşoğlu- Cihinavi ortak basın toplantısı

ANKARA/TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile "Tunus ve Türkiye'nin Libya'daki grupları ayrım gözetmeksizin aynı müzakere masasında bir araya getirme" konusunu ele aldıklarını söyledi.

Cihinavi, Tunus'u ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede, Türkiye-Tunus arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının gelecek yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirilmesi konusunu ele aldıklarını belirten Cihinavi, iki ülke arasında Tunus'un aleyhinde olan ticaret dengesinin düzeltilmesi için ülkesinin tekliflerini sunduğunu aktardı.

Cihinavi, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının aksine Tunus'un Türk ürünlerine getirdiği vergi uygulamasına değinerek, "Tunus'un bu yönde attığı adımların iki ülke arasındaki ticareti dengeleyebilecek geçici adımlar olduğunu sayın bakana bir kez daha ilettim. Aynı şekilde, Türk şirketlerini Tunus'ta üretime, Tunus ile özellikle Afrika olmak üzere yakın pazarlara ortak ihracat yapılmasına bir kez daha davet ettim." diye konuştu.

Türkiye ile Afrika coğrafyasında işbirliği arzusuna işaret eden Cihinavi, "Türkiye'nin Afrika'daki kırktan fazla büyükelçilikle yoğun diplomatik varlığını, Türk Hava Yolları'nın Afrika'nın başkentlerine uzanan ağını göz önüne alarak, bu coğrafyada bir ekip gibi hareket etmemizi sağlayacak ortak yol haritası oluşturmayı kararlaştırdık." diye konuştu.

Cihinavi, özellikle terörle mücadele alanında iki ülkenin güvenlik makamlarının olası tehditleri bertaraf etmek için işbirliği yapılması hususunda ortak bir görüşe sahip olduklarını aktardı.

Suriye'deki siyasi çözümün yol haritası ve bölge güvenliği gibi konularda görüş alışverişinde bulunduklarına işaret eden Tunus dışişleri bakanı, Çavuşoğlu'nun dün Libya'da bulunduğunu ve burada görüşmeler yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Çavuşoğlu ile Türkiye ve Tunus olarak, görüşleri, eğilimleri, coğrafi veya ideolojik konumları ne olursa olsun, Libyalıları ayırım gözetmeksizin aynı müzakere masasında bir araya getirme konusunu değerlendirdik. Bakan bey, ülkesinin Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin, Libyalıların sorunlarının aşılacağı bir ulusal uzlaşı kongresini gelecek yıl düzenleme yönündeki girişimlerini desteklediğini belirtti."




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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:55
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