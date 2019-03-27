Çavuşoğlu: "CHP, İP ve Saadet’lilerin çıkıp da hiç ’Kürdistan neresiymiş?’ dediğini duydunuz mu"

HDP’nin CHP, İP ve Saadet Partisinden gösterdikleri meclis üyeleriyle 2015’teki hendek terörizmini tüm Türkiye’ye taşımak istediğini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan düşmanlıkları gözlerini kapamış. Türkiye’ye düşman kesilmişler haberleri yok. CHP, İP ve Saadet’lilerin çıkıp da hiç ’Kürdistan neresiymiş?’ dediğini duydunuz mu" dedi.

Bursa’da seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ve esnafla bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye üzerinde oynanan oyunları tek tek anlattı. 31 Mart’ın bir beka sorunu olduğunu üzerine basa basa tekrarlayan Çavuşoğlu, "Tuzaklar ve tezgahlar bitmeyecek. Bundan sonra da bitmeyecek. Ya büyümekten, projelerimizden ve hedeflerimizden vazgeçeceğiz. Ya da emekleyen ve diz çöken bir ülke olarak bize ne deniyorsa onu yapacağız. 7 Haziran’ı hatırlayın. HDP’ye barajı atlatacaklar, parlamenter sistemde hükumet kurulması fırsat vermeyecekler. Türkiye’yi yeniden kontrol altına alacaklardı. Aynı masa etrafında oturup bir bardak çay içmeyecek olan ne kadar farklı kişi varsa bir araya geldi. Sloganları ise, ’Her evden bir oy CHP’ye bir oy HDP’ye’ idi. Hangi CHP, hangi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, hangi kurucu değerlerin partisi. O akşam HDP barajı geçince tek başına hükumet kurma imkanı kalmadı. HDP’liler ve CHP’liler birlikte sevindi. Birlikte iyi salladık naraları attı. CHP’nin Çanakkale Belediye Başkanı pilav ayran dağıttı. CHP’nin bir genel başkan yardımcısı biz ailecek HDP’ye verdik diye itirafta bulundu. Ne beklenirdi? HDP barajı aştı. Siyaset yolu açıldı. Kandile dönüp, ’Ey kandil, sen terörsün. Şiddet yanlısı olamazsın. Bırak silahını seni lanetliyorum. ben senin emir erin değilim’ demesini beklendi. Hayır HDP yüzde 10’u geçince Kandil cesaretlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde devrimci halk savaşı altında özerlik ilan ettiler. Ama başaramadılar. 15 Temmuz’da o kadar emindiler ki. Her şey bitecekti. Ama bu eli öpülesi millet, gövdesini siper etti. Bakın hala nasıl başardığımızı akılları almıyor. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizi oraya ulaştırmak istemiyorlar. Bunları oyunları ne zaman ki 2023 hedeflerimizdeki kişi başı milli gelir 25 bin dolar. İhracatımız 500 milyar dolar. Gayri safi milli hasılamız 1,5 trilyon dolar olur. Bunlar bir adım geri atar. Biz 21. yüzyılı kaybedemeyiz. 31 Mart’ı bir eşik olarak görüyorlar. Bu ülkede 1960’lı yıllardan bu yana ilk defa 4,5 sene seçimsiz geçecek" dedi.

AK Parti ve MHP’nin beka dedikçe rekiplerin alay ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Ama CHP’nin, İP’lilerin, Saadet’lilerin kol kola gezdiği HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ’Bu bir belediye seçim değil. 31 Mart’ta sandıklarda Apo’nun siyasi ağırlığını gösterin ve savaşı bitirelim’ diyor. Hangi savaş, Türkiye savaşta değil. Türkiye terörle mücadele ediyor ve enselerine biniyor. Dert başka. PKK müzahiri kişiler, İP’den, CHP’den, Saadet’ten meclis üyesi adayı gösteriliyor. 2015’teki hendek çukur terörizmini tüm Türkiye’ye ye taşımak istiyorlar. Bu işin şakası yok. Adam ’Kürdistan da kazancağız. Batıda kaybettireceğiz’ diyor. Siz hiç CHP’li, İP’li, Saadet’li ’Kürdistan da neresiymiş’ diye bir söz duydunuz mu? Duyamazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan düşmanlıkları gözlerini kapamış. Türkiye’ye düşman kesilmişler haberleri yok. Bu seçim çok önemli. Vatandaşımızın 50 gramlık oy pusulaları, bizim gelecek nesillerimizin teminatıdır. 31 Mart’ta bizi istikrarsızlığa sevk ederlerse. Biliniz ki sokağa inecekler. Biliniz ki 2023’e kadar Türkiye’yi bize zehir edecekler. Haberiniz olsun. Bu oyunu vatandaşlarımız bozacak" şeklinde konuştu.