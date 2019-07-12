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Çavuşoğlu-Cassis ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2)- "(AB'nin) Bize yönelik atacağı adımların herhangi bir faydası olmaz, ters teper. Oraya ilave adımlar da atarız. Buna da kimse engel olamaz" - "AB'nin saçma sapan bu dayanışma anlayışıyla yanlışların arkasında durmaması gerekiyor"- "Arzumuz her iki tarafta yatırımları artırmak. (İsviçre ile) Yaklaşık 5 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi de aynı şekilde daha yüksek seviyelere çıkarmak"

12 Temmuz 2019 Cuma 13:29
Çavuşoğlu-Cassis ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) "dayanışma" anlayışıyla yanlışların arkasında durmaması gerektiğini belirterek, "(AB'nin) Bize yönelik atacağı adımların herhangi bir faydası olmaz, ters teper. Oraya ilave adımlar da atarız. Buna da kimse engel olamaz." dedi.

Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, 2011'den beri ilk kez bir İsviçreli Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, bundan sonra karşılıklı ziyaretleri daha düzenli bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

İsviçre ile ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusunda mevkidaşıyla mutabık olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, eylül ve aralık aylarında konsolosluktan siyasi ve ekonomik istişarelere kadar farklı alanlarda önemli toplantılar yapılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Arzumuz her iki tarafta yatırımları artırmak. Yaklaşık 5 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi de aynı şekilde daha yüksek seviyelere çıkarmak." diye konuştu.

- İkili ilişkiler

Türkiye ile İsviçre arasında 1925'te Dostluk Anlaşması temelinde sürdürülen köklü ilişkiler olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, siyasi ilişkilerde ciddi bir sorun yaşanmadığını ve İsviçre'nin Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir ülke olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'deki İsviçreli yatırımcılara destek olmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye'de yaklaşık 890 civarında İsviçre kökenli firma olduğunu ve İsviçre'de de 130 bin civarın Türk'ün yaşadığına işaret etti.

İsviçre'deki Türk toplumunun hassasiyetlerini görüşmelerde gündeme getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "İsviçre ile terörle mücadelede daha yakın iş birliği içinde çalışmak istiyoruz. İsviçre'de, İsviçre kanunlarına göre bir terör listesi yok ama illegal faaliyetler konusunda hassas olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, geçen günlerde bir PKK'lı teröristin Birleşmiş Milletler (BM) binasına gitmesinin kendilerini çok rahatsız ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bugün aldığımız bilgiye göre bu terörist İsviçre havaalanlarını kullanarak İsviçre'ye girmemiş. Demek ki başka bir ülke üzerinden, AB Schengen Anlaşması'ndan faydalanarak gitmiş ama sonuçta BM'ye kırmızı bültenle aranan bir teröristin girmesi sebebi ne olursa olsun gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir."

- "İsviçre çifte standart uyguluyor"

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'yle ilişkilere önem verdiklerinin altını çizerek, "İlişkilerin gerilmesinin sebeplerine baktığımız zaman, Türkiye'nin İsviçre'ye yönelik herhangi bir negatif adımından dolayı gerginlik yaşamadığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

İki ülke arasında yaşanan gerginliğin sebeplerinin insan hakları, gösteri özgürlüğü ve demokrasi gibi konularda bir standardın olmamasından kaynaklandığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İsviçre'de yaşananlara baktığımızda bir çifte standartın olduğunu net bir şekilde söylemek isterim. Biz de ifade özgürlüğüne önem veriyoruz gerçekten. Demokrasiyle iş başına gelmiş hükümetleri yıkmak için Gezi olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra biz yeniden reformcu kimliğimize döndük ve ifade özgürlüğünün alanlarının genişletilmesi de bu reform kapsamı içindedir. İsviçre'de 'Öcalan'a özgürlük' posterleriyle PKK'ya destek için her yerde gösteriler yapılıyor ve İsviçre makamları buna izin veriyor. Tam tersi, Öcalan'ın bir terörist olduğunu söylemek isteyen Türkler ve buna karşı barışçıl gösteri yapmak isteyen Türkler engelleniyor."

Çavuşoğlu, gösteri ve ifade özgürlüğü konusunda son zamanlarda İsviçre'de ciddi bir çifte standart olduğunu vurgulayarak, "İlişkilerimizin biraz gerilmesine sebep olan odur. Onun dışında İsviçre'yle herhangi bir siyasi sorunumuz yoktur. İsviçre karşıtlığımız da yoktur." dedi.

- "Türkiye her zaman Kıbrıs'ta kalıcı çözümden yana"

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs konusundaki müzakerelere İsviçre'nin her zaman ev sahipliği yaptığını belirterek, misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Uzun yıllardır Rum tarafını ve bu kapsamda AB ve BM'yi de uyarmalarına rağmen Türk halkının haklarını ve paylaşımı garanti altına almadan sondaj çalışmalarını ısrarla sürdürdüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, bu uyarıların bir faydası olmayınca garantör ülke olarak, Türkiye'nin kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat alanlarında sondaj faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Biz aynı noktadayız. Burada AB ve BM'nin Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin yaptığı öneriler çerçevesinde bir komisyon, bir mekanizma aracılığıyla Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sürede İsviçre'nin olumlu katkısını hoş karşılayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman Kıbrıs'ta kalıcı bir barıştan ve kalıcı bir çözümden yanadır." diye konuştu.

- "Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırız"

Çavuşoğlu, AB ile Geri Kabul anlaşması ve Vize Serbestisi anlaşmalarının aynı anda yürülüğe girmesini istediklerini dile getirerek, "AB'nin saçma sapan bu dayanışma anlayışıyla yanlışların arkasında durmaması gerekiyor." dedi.

Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "(AB'nin) Bize yönelik atacağı adımların herhangi bir faydası olmaz, ters teper. Oraya ilave adımlar da atarız. Buna da kimse engel olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, AB'nin Rum kesimini tatmin etmek için sırf dayanışma adına Türkiye'ye yönelik bir adım olursa bunun karşılığını vereceklerine vurgu yaparak, "Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırız. Hiç bu konuda tereddüt etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin haklarını korumak, kollamak için ne gerekiyorsa onu yaparız." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:29
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis
  3. ortak basın toplantısı

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