Çavuşoğlu Bulgaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Dzhema Grozdanova başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Dzhema Grozdanova ve beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Kabule, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da katıldı.

İkili ve uluslararası kuruluşlardaki iş birliğinin ele alındığı kabulde Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Grozdanova ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) uzun yıllar birlikte çalıştıklarını, Türkiye ve Bulgaristan'ın iki komşu ülke olarak her zaman dayanışma gösterdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yüksek düzeyli stratejik iş birliği düzeyinde olduğunu hatırlatarak, iş birliği çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.