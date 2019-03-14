0553 313 94 23

Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi

14 Mart 2019 Perşembe 00:15
Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'ne katılmak için Brüksel'de bulunuyor.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 00:15
  1. AB
  2. Çavuşoğlu
  3. Suriye konferansı
  4. Türkiye AB Ortaklık Konseyi
  5. Yunanistan Dışişleri Bakanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin o skandal raporu ortaya çıktı! Golan Tepeleri detayı...
    1. ABD'nin o skandal raporu ortaya çıktı!..
    2. Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan..
    3. Selin Şekeranber ile Yudum Çetiner..
    4. California Valisi Newsom, idam..
    5. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2019
    7. Yeni Mesut Özil'i Almanlar kaptı!
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Beyaz..
    9. Özbekistan "Boeing 737 Max"lere..
    10. Aileler dikkat! İşte Momo'ya alınacak..
    11. Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine..
    12. "Brexit uzun süreli ertelenebilir"
    13. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı..
    14. Görülmemiş olay! SGK'ya gidince öğrendi
    15. 'Cinayet' gibi kazaya skandal..
    16. İSİPAB 14. Konferansı
    17. İbrahim Kalın: Baltalama teşebbüsü...
    18. Rus uçakları İdlib’i vurdu: 5’i çocuk..
    19. Cezayirli gençlere "kendi geleceğinizi..
    20. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Dinamo..
    21. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi:..
    22. İbrahim Kalın’dan AP kararına tepki
    23. Theresa May'e ikinci yenilgi
    24. "Bu karar bizim açımızdan yok..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter..
    26. "Dünyayı iyiliğin değiştireceğine..
    27. Taksim'de akılalmaz olay! Art arda..
    28. Facebook, Instagram ve Whatsapp’ta..
    29. Taksim’de otelin 8’inci katından düşen..
    30. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!